В Орджоникидзевском районе Перми произошел провал грунта
Яма глубиной два метра образовалась на садовом участке
Людям провал не угрожает.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в микрорайоне Заозерье на одном из садовых участков случился сильный провал. Яму примерно пять на пять метров и глубиной два метра обнаружил хозяин участка, который приехал в выходные отдохнуть на даче. Садовому дому и людям провал не угрожает. Что стало его причиной пока неизвестно.
В администрации Орджоникидзевского района взяли ситуацию на контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU