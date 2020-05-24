В Орджоникидзевском районе Перми произошел провал грунта

24 Май 2020 2020-05-24T15:11:43+03:00

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В Перми в микрорайоне Заозерье на одном из садовых участков случился сильный провал. Яму примерно пять на пять метров и глубиной два метра обнаружил хозяин участка, который приехал в выходные отдохнуть на даче. Садовому дому и людям провал не угрожает. Что стало его причиной пока неизвестно.

В администрации Орджоникидзевского района взяли ситуацию на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU