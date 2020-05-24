2020-05-24T15:50:28+03:00
Общество

Синоптики предупреждают пермяков о сильном ливне и крупном граде

Погода испортится в ближайшее время
Анна Маркова
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Метеорологи дают неблагоприятный прогноз на ближайшее время. Погода испортится и будет ненастной днем 25 мая и ночью 26 мая.

- Ожидается шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, гроза, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, - предупреждает МЧС по Пермскому краю. - Из-за порывов ветра возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов.

В МЧС рекомендуют не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними. Не разжигайте костры, не топите печи, отключите электроприборы. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны.

О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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