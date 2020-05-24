2020-05-24T09:11:16+03:00
Общество

В Пермском крае ветеринары пытаются спасти жизнь собаке с огромной опухолью

Животному, которого мучают сильные боли предстоит длительное лечение
Анна Маркова
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Собаку из приюта для животных Малышу, будут лечить от рака.Собаку из приюта для животных Малышу, будут лечить от рака.
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В приюте для бездомных животных «Оскар», который находится в Кунгуре, сейчас живет около 250 собак. Среди них жгучая брюнетка, Малыша, так прозвали ее сотрудники приюта. Еще щенком она оказалась на их попечении, веселая, игривая, ласковая. Но не так давно, собака стала плохо кушать, от игривого настояния не осталось и следа. Сотрудники приюта заподозрили что-то неладное, осмотрели ее и обнаружили на верхнем небе собаки небольшое воспаление.

- Сначала мы подумали, что Малыша повредила небо костью и поэтому оно воспалилось, - говорит Светлана Култышева, руководитель приюта для животных «Оскар». - Но спустя некоторое время собаке становилось только хуже, от небольшого казалось воспаления, все переросло в огромную опухоль. У собаки онкология. Малыша испытывает сильные боли, оставить так просто все это мы не имеем никакого права. Впереди долгое и тяжелое лечение, которое, к сожалению, достаточно затратное.

Огромная опухоль образовалась на морде собаки. Фото: приюта "Оскар".

Огромная опухоль образовалась на морде собаки. Фото: приюта "Оскар".

Собаку записали на прием к онкологу в пермскую клинику, на этой неделе ее осмотрит врач.

- Точную сумму затрат назвать сложно, но точно нужно будет сделать анализы крови - это порядка 3000 рублей и плюс прием - 600 рублей, - объясняет Светлана. Если скажут делать КТ головы - это от 20 тысяч рублей. Возможно и стационар понадобится, но об этом говорить пока рано.

Если вы хотите оказать помощь Малыше, сделать это можно пожертвовав средства приюту «Оскар», ссылка здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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