2020-05-23T21:54:52+03:00
Происшествия

«Прозвучали два хлопка - бензобак взорвался». Подробности о ДТП с пассажирским автобусом в Перми

Что рассказали очевидцы происшествия
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД ПермиФото: ГИБДД Перми
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- Мы как раз ехали по дороге, - рассказала «Комсомолке» очевидица происшествия. - Смотрим, впереди всё в черном дыму, все машины впереди нас встали. А на обочине горит «Лада Веста», Потом прозвучали два хлопка, наверно, бензобак взорвался.

Напомним, 23 мая в 13.50 час по дороге Пермь – Новые Ляды со стороны Восточного обхода двигался автомобиль «Форд Транзит». 34-летний водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию, разогнался и врезался идущую впереди «Ладу Веста». От удара «Ладу» откинуло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с пассажирским автобусом, сообщили в ГИБДД Перми.

Легковушку откинуло в кювет, где она загорелась. В результате аварии 43-летний водитель «Лада» с серьезными травмами был госпитализирован, а его 15-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь. Также травмы получила 44-летняя кондуктор автобуса. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

- По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП с автобусом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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