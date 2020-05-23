Появилось видео ДТП с автобусом в Перми, где пострадали пять человек

23 Май 2020 2020-05-23T18:16:57+03:00

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Днем 23 мая на трассе Пермь - Новые Ляды 34-летний водитель автомобиля Ford врезался в ехавшую впереди «Лада Веста». В результате отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом 34 маршрута. После столкновение машина загорелась. В результате пострадали 43-летний водитель Lada и его 15-летний пассажир.

Всего же, как рассказали «Комсомолке» на станции городской скорой помощи, в числе раненых - пять человек:

ДТП с автобусом .

- Один из них пострадал достаточно тяжело – с сочетанной травмой и на ИВЛ он госпитализирован в ГКБ №4.

Также 44-летн кондуктор автобуса получила черепно-мозговую травму и ушибленную рану лица.

Момент аварии снял один из очевидцев, который выложил видео в группу ВКонтакте «Мой город Пермь».

ИСТОЧНИК KP.RU