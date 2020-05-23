В Перми за сутки скончались четверо больных коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T13:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми за сутки умерли четыре больных коронавирусом. В одном случае заражение было выявлено у 59-летнего пациента посмертно. Причины его смерти уточняются. Скончались также еще трое пациентов, проходивших лечение. Их возраст составлял 63, 88 и 66 лет. Двое скончались от пневмонии, вызванной COVID-19. Причиной смерти четвертого стал цирроз печени.

На 23 мая в Пермском крае зафиксировано 40 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. При этом в 22 случаях медики не связывают причину смерти с коронавирусной инфекцией.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU