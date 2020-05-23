2020-05-23T13:52:41+03:00
Общество

В Перми за сутки скончались четверо больных коронавирусом

Число смертей зараженных коронавирусом на 23 мая в Перми составило 40 человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Перми за сутки умерли четыре больных коронавирусом. В одном случае заражение было выявлено у 59-летнего пациента посмертно. Причины его смерти уточняются. Скончались также еще трое пациентов, проходивших лечение. Их возраст составлял 63, 88 и 66 лет. Двое скончались от пневмонии, вызванной COVID-19. Причиной смерти четвертого стал цирроз печени.

На 23 мая в Пермском крае зафиксировано 40 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. При этом в 22 случаях медики не связывают причину смерти с коронавирусной инфекцией.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять человек
В Перми за сутки скончались четверо больных коронавирусом
Последний звонок для пермских выпускников пройдет 25 мая
В Пермском крае 23 мая 47 новых больных коронавирусом
«Пришлось выбить дверь». Пермяк, зараженный коронавирусом, отказывался от госпитализации
Из пермских больниц выписали 62 вахтовиков из Якутии
Стало известно, когда откроют движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской в Перми
Дожди и грозы – какая погода ожидается в Перми в выходные
В Пермском крае выздоровели еще 35 пациентов с коронавирусом
«Врезался в ограждение и вылетел в кювет». В Перми в ДТП пострадали два человека
«Вернулся домой». Ребенка, подброшенного в Перми в беби-бокс, забрала родная мама
«Уплыл на лодке и пропал». В Прикамье объявили сбор на поиски 30-летнего мужчины
В Перми водитель без прав сбил школьницу, ехавшую на велосипеде
«Грузовикам проезд запрещен, легковые - в объезд». На автодороге М7 «Волга» введено временное ограничение движения
До аэропорта пермяков будет возить автобус №108
В ДЮЦ «Рифей» оформлена экспозиция «Знамя Победы»
«В рубашке родился». В Перми грузовик, застрявший перед проходящим поездом, выдернули в последний момент
«Откроются уличные кафе». Власти Перми рассказали о планах по выходу из самоизоляции
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Челябинске
В Перми начинается новый этап транспортной реформы
Коронавирус обнаружен еще у 51 жителя Пермского края
В Пермском крае умерли еще 2 человека с коронавирусом
Райффайзенбанк завершил тестирование проекта по оплате покупок с помощью селфи
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека
В Перми откроют еще одну лабораторию для исследования анализов на коронавирус