2020-05-23T11:44:07+03:00
Общество

Последний звонок для пермских выпускников пройдет 25 мая

Он состоится в режиме онлайн
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Первоклассница с колокольчиком, цветы и воздушные шарики, выпускницы с белыми бантами – так традиционно проходят в Перми последние звонки. Но в этом году коронавирус спутал все планы. Тем не менее от последнего звонка решили не отказываться.

- Невероятно жаль, что ребята не попрощаются со школой, не поблагодарят своих учителей в традиционной очной форме, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Но не нужно отчаиваться, будем использовать эту возможность, чтобы попробовать что-то новое. Впервые последний звонок пройдет в режиме онлайн.

Мероприятие пройдет в понедельник, 25 мая. На протяжение всего дня в группе во ВКонтакте «БЕZOOMный ЗВОНОК» https://vk.com/bezoomnyzvonok ребят ждут конкурсы и интерактивы. выпускники смогут выиграть сертификаты на обучение в языковой онлайн-школе, приобретение аудио и печатных книг. В конце вечера все смогут «посетить» концерт кавер-группы So[Fix]. Музыканты поздравят школьников и споют для ребят в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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