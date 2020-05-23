2020-05-23T11:52:06+03:00
Общество

В Пермском крае 23 мая 47 новых больных коронавирусом

Теперь в Прикамье 1324 заразившихся
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 23 мая 2020 года в Пермском крае общее число людей, инфицированных корорнавирусом, достигло 1324. Было выявлено 47 новых зараженных.

- Это менее 4 процентов прироста, - сообщили в оперативном штабе.

Из новых случаев 21 человек с симптомами болезни проходит лечение в больницах, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно. Из заболевших 22 мужчины, 21 женщина, 3 ребенка - все мальчики.. Младше 45 лет – 15 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

23 мая из больниц Пермского края выписано еще 35 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Еще 568 человек остаются на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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