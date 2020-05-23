Стало известно, когда откроют движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской в Перми

23 Май 2020 2020-05-23T09:13:12+03:00

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Движение транспорта на перекрестке улиц Революции и Сибирской откроют в середине июля.

Сейчас на улице Революции работы одновременно ведутся сразу на двух участках – от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева и на пересечении улиц Революции и Сибирской.

На участке от улицы Куйбышева от Комсомольского проспекта дорожники укладывают бордюры и устанавливают фонари уличного освещения. Проехать здесь можно только по двум полосам движения в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.

А на перекрестке улиц Революции и Сибирской рабочие устанавливают стрелочные переводы для новых трамвайных путей, чтобы можно было соединить проложенные во время реконструкции рельсы с существующей трамвайной веткой.

ИСТОЧНИК KP.RU