2020-05-23T09:13:12+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской в Перми

Там устанавливают стрелки для трамвайных путей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации ПермиФото: пресс-служба администрации Перми
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Движение транспорта на перекрестке улиц Революции и Сибирской откроют в середине июля.

Сейчас на улице Революции работы одновременно ведутся сразу на двух участках – от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева и на пересечении улиц Революции и Сибирской.

На участке от улицы Куйбышева от Комсомольского проспекта дорожники укладывают бордюры и устанавливают фонари уличного освещения. Проехать здесь можно только по двум полосам движения в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.

А на перекрестке улиц Революции и Сибирской рабочие устанавливают стрелочные переводы для новых трамвайных путей, чтобы можно было соединить проложенные во время реконструкции рельсы с существующей трамвайной веткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, когда откроют движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской в Перми
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