2020-05-23T08:53:50+03:00
Общество

Дожди и грозы – какая погода ожидается в Перми в выходные

По ночам возможны заморозки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В субботу, 23 мая днем в Пермском крае ожидается небольшой дождь. Но температура воздуха вполне весенняя - днем столбик термометра поднимется до +18°, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 24 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь усилится. В отдельных районах прогремят грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы - ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью до +10°, могут быть заморозки до 0°. Днем температура поднимется до +24°.

В понедельник, 25 мая, облачно с прояснениями, ночью дождь, грозы. Температура воздуха ночью до +10°, днем до +19°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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