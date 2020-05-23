В Пермском крае выздоровели еще 35 пациентов с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T08:32:01+03:00

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Из больниц Пермского края выписано еще 35 пациентов, проходивших лечение от COVID-19. Еще 568 человек остаются на лечении, 2258 на карантине по предписанию главного санитарного врача. Напомним, на утро 23 мая 2020 года в Прикамье выявлено 1277 инфицированных коронавирусом.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU