«Врезался в ограждение и вылетел в кювет». В Перми в ДТП пострадали два человека
Утром 23 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал по Восточному обходу со стороны улицы Старцева в сторону Бродовского тракта. Разогнавшись по полупустой трассе, водитель не справился с управлением автомобиля. Машина налетела на дорожное ограждение, а потом вылетела в кювет.
- В результате аварии пострадал 20-летний пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Водителю была оказана разовая медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU