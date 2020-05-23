«Врезался в ограждение и вылетел в кювет». В Перми в ДТП пострадали два человека

23 Май 2020 2020-05-23T08:16:13+03:00

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Утром 23 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал по Восточному обходу со стороны улицы Старцева в сторону Бродовского тракта. Разогнавшись по полупустой трассе, водитель не справился с управлением автомобиля. Машина налетела на дорожное ограждение, а потом вылетела в кювет.

- В результате аварии пострадал 20-летний пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Водителю была оказана разовая медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU