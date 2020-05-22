2020-05-22T20:21:16+03:00
Общество

«Вернулся домой». Ребенка, подброшенного в Перми в беби-бокс, забрала родная мама

Мальчику было уже около года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Малыша подбросили в беби-боксМалыша подбросили в беби-боксФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ночью 13 мая в беби-бокс, расположенный в пермской МЧС №9, подкинули младенца. Не новорожденного – малышу было уже около года. После осмотра врачи передали ребенка под опеку государства. В течение недели он находился в детской больнице на улице Тимирязева. А сегодня, 22 мая, как сообщила руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, мальчика забрали родители.

- Неделя выдалась не из легких, но работа органов опеки в интересах ребенка вызывает восхищение, - написала Елена Котова на своей странице в фейсбуке. - Спасибо большое за защиту прав ребенка Доре Сергеевне Каракуловой. Работа проведена большая и с семьей, и с близкими родственниками. В итоге мальчик вернулся домой, а родители сделали выводы из сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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