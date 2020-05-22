«Уплыл на лодке и пропал». В Прикамье объявили сбор на поиски 30-летнего мужчины

22 Май 2020 2020-05-22T19:56:00+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 мая, 30-летний Раис Сабиров уплыл на моторной лодке по реке Весляна вблизи поселка Серебрянка Гайнского района. С тех пор его никто не видел. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже Раиса.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили сбор на поиски пропавшего мужчины. В Усолье поисковики собираются 23 мая в 19.00 у магазина «Пятерочка» на улице 8 Марта. Для тех, кто будет выезжать из Березников и Соликамска, сбор в 9 утра 24 мая в поселке Серебрянка, возле школы.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение.

Был одет в зеленую футболку, черную кофту с капюшоном и камуфляжный костюм.

Всех, кто видел Раиса Сабирова или знает, где он находится, просят обратиться в полицию по телефону 102 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU