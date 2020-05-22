В Перми водитель без прав сбил школьницу, ехавшую на велосипеде

22 Май 2020 2020-05-22T18:01:48+03:00

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21 мая в частном секторе Мотовилихи произошло дорожно-транспортное происшествие. 11-летняя школьница каталась на велосипеде по улице Гарцовской. Девочка была без сопровождения взрослых.

Около 17 часов 19-летний парень проехал по этой же улице на скутере. И возле дома № 58 он наехал на девчушку, сбив ее с велосипеда. Школьница получила ушибы головы, рук и ног. Ее отправили на амбулаторное лечение.

Выяснилось, что парень управлял скутером, не имея на то прав, да и государственных регистрационных знаков у его транспортного средства не было.

- По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в ГИБДД Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU