«Грузовикам проезд запрещен, легковые - в объезд». На автодороге М7 «Волга» введено временное ограничение движения
На федеральной трассе М7 «Волга» ведутся ремонтно-восстановительные работы. Поэтому в ГИБДД по Пермскому краю сообщили о временном ограничении движения грузового транспорта на участке дороги с 392 по 458 километр.
Легковые автомобили смогут объехать ремонтируемый участок через Нытву в направлении населенного пункта Чекмени.
Ограничения движения будут введены на следующие периоды:
22 мая с 12.00 до 24.00,
23 мая с 10.00 до 16.00,
24 мая с 14.00 до 24.00,
Госавтоинспекция Прикамья призывает водителей по возможности отказаться от поездки в данном направлении ввиду сложной дорожной обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU