«Грузовикам проезд запрещен, легковые - в объезд». На автодороге М7 «Волга» введено временное ограничение движения

22 Май 2020 2020-05-22T17:31:37+03:00

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На федеральной трассе М7 «Волга» ведутся ремонтно-восстановительные работы. Поэтому в ГИБДД по Пермскому краю сообщили о временном ограничении движения грузового транспорта на участке дороги с 392 по 458 километр.

Легковые автомобили смогут объехать ремонтируемый участок через Нытву в направлении населенного пункта Чекмени.

Ограничения движения будут введены на следующие периоды:

22 мая с 12.00 до 24.00,

23 мая с 10.00 до 16.00,

24 мая с 14.00 до 24.00,

Госавтоинспекция Прикамья призывает водителей по возможности отказаться от поездки в данном направлении ввиду сложной дорожной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU