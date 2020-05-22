До аэропорта пермяков будет возить автобус №108

22 Май 2020 2020-05-22T17:13:36+03:00

Доехать до аэропорта можно будет на пригородном автобусе №108 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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1 июня в Перми ряд автобусов изменит свои маршруты, часть маршрутов отменят, введут несколько новых. В частности, автобус №42 будет ходить по новому маршруту - от деревни Песьянка через Центральный рынок до площади Карла Маркса.

Ранее на этом автобусе можно было доехать до аэропорта «Большое Савино» или, вернувшись после полета, до Центрального рынка. Как добираться до аэропорта теперь? Ведь когда-нибудь снимут ограничения на полеты.

Как объяснила заместитель главы Перми Людмила Гаджиева, аэропорт расположен за пределами Перми, поэтому городские автобусы туда ходить не могут. Доехать до аэропорта можно будет на пригородном автобусе №108 «Автовокзал - «Аэропорт Большое Савино».

Сейчас как раз проходят торги на обслуживание маршрута №108. Как сообщается в технических требованиях по контракту, автобус будет ходить по маршруту: ул. Революции - ул. Куйбышева - ул. Пушкина - шоссе Космонавтов - дорога «Пермь - Усть-Качка».

По будням будут проходить 27 рейсов, в выходные и праздники - 16.

ИСТОЧНИК KP.RU