«В рубашке родился». В Перми грузовик, застрявший перед проходящим поездом, выдернули в последний момент

22 Май 2020 2020-05-22T16:27:44+03:00

Водитель тягача сдвинул его с места за несколько секунд до опустившегося шлагбаума [видео]

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Глядя на видео, которое опубликовали в интернете очевидцы ролика, можно сказать: «В рубашке родилися». На железнодорожном переезде вблизи поселка Лобаново, фура, которую на буксире тащил внедорожник «Тойота Тундра» застряла прямо на путях.

Сделав несколько попыток стащить многотонную машину с рельсов, скрепя колесами, водитель «Тундры» все же смог сдвинуть фуру с места и тем самым не допустил аварии с поездом. За это мужчина получил множество хвалебных откликов в свой адрес. Шлагбаум закрылся сразу же после того, как машины отъехала от переезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/780597" frameborder="0"></iframe> Грузовик застрял на ж/д путях. Видео паблика chp_59/instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU