«В рубашке родился». В Перми грузовик, застрявший перед проходящим поездом, выдернули в последний момент
Глядя на видео, которое опубликовали в интернете очевидцы ролика, можно сказать: «В рубашке родилися». На железнодорожном переезде вблизи поселка Лобаново, фура, которую на буксире тащил внедорожник «Тойота Тундра» застряла прямо на путях.
Сделав несколько попыток стащить многотонную машину с рельсов, скрепя колесами, водитель «Тундры» все же смог сдвинуть фуру с места и тем самым не допустил аварии с поездом. За это мужчина получил множество хвалебных откликов в свой адрес. Шлагбаум закрылся сразу же после того, как машины отъехала от переезда.
Грузовик застрял на ж/д путях. Видео паблика chp_59/instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU