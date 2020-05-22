2020-05-22T10:00:06+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк завершил тестирование проекта по оплате покупок с помощью селфи

Многие клиенты отметили его простоту и удобство, высокую востребованность в некоторых бытовых ситуациях
Виктор Правдин
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Райффайзенбанк в числе первых банков пилотировал бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица. В рамках пилота клиенты банка имели возможность оплатить заказ в пяти точках сети бургерных #FARШ в обмен на скидку 50% за первую оплату. Оплата проводилась с помощью технологии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs.

Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи. Процесс всех последующих оплат не требовал от пользователя никаких действий и занимал примерно четыре секунды. В момент оплаты система автоматически находила клиента в программах лояльности точки продаж и размер привилегий.

Пилот проводился с 19 декабря 2019 года по 31 марта 2020. После оплаты пользователям предлагалось оценить в приложении опыт использования технологии — 86% респондентов дали технологии наивысшую оценку. Использовав скидку на первую покупку, многие продолжили оплачивать заказы с помощью SelfieToPay.

Согласно опросу участников пилота, 90% клиентов, оплативших по биометрии лица, готовы продолжать пользоваться сервисом в дальнейшем. Многие отметили его простоту и удобство, высокую востребованность в некоторых бытовых ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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