Студенты пермского Политеха не будут сдавать госэкзамен

20 Май 2020 2020-05-20T13:43:42+03:00

Студенты в этом году будут защищать только дипломные работы. Фото: ПНИПУ

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В 2020 году студентам выпускных курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета Пермского политехнического университета не придется сдавать государственный экзамен. Его исключили из состава итоговой аттестации. А вот защита выпускных квалификационных работ состоится.

- Каким будет формат онлайн или офлайн, будет зависеть от того, произойдут ли смягчения ограничительных мер, которые действуют сейчас в Пермском крае из-за коронавируса, - сообщили "КП" в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU