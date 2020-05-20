Студенты пермского Политеха не будут сдавать госэкзамен
Его исключили из состава итоговой аттестации
Студенты в этом году будут защищать только дипломные работы. Фото: ПНИПУ
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В 2020 году студентам выпускных курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета Пермского политехнического университета не придется сдавать государственный экзамен. Его исключили из состава итоговой аттестации. А вот защита выпускных квалификационных работ состоится.
- Каким будет формат онлайн или офлайн, будет зависеть от того, произойдут ли смягчения ограничительных мер, которые действуют сейчас в Пермском крае из-за коронавируса, - сообщили "КП" в университете.
ИСТОЧНИК KP.RU