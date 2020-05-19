«Отчуждение и склонность к насилию». Психолог пермского университета рассказал, как пандемия может повлиять на психику

19 Май 2020 2020-05-19T14:50:58+03:00

Он дал несколько рекомендаций, как избежать негативного влияния на человека в период самоизоляции

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Эксперт Пермского Политехнического университета, психолог Игорь Миронов рассказал, как может отразиться на психике людей самоизоляция и из-за чего могут появиться посттравматические расстройства в период пандемии. Он дал несколько рекомендаций, как избежать негативного влияния этой ситуации на психику.

– Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), или посттравматика, – это «отложенная» или затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию. Она развивается через некоторое время, обычно спустя месяц, после начала травматического события. Снятие ограничений, связанных с самоизоляцией, может стать временем опасности проявления посттравматики. Часто это приводит к последующему расстройству личности на долгое время. Именно в период самоизоляции формируются предпосылки посттравматического расстройства, – рассказывает психолог ПНИПУ Игорь Миронов.

Посттравматика проявляется в изменении поведения, которое заметно в стойких нарушениях сна, навязчивых, невротических воспоминаниях, отчуждении от других людей, в том числе близких членов семьи, и немотивированной агрессии. У такого человека может появиться склонность к физическому насилию, злоупотреблению алкоголем или наркотиками, особенно – для «снятия остроты» болезненных переживаний, которые связаны с сопутствующими обстоятельствами: потерей заработка, работы. «Сигналами» ПТСР становятся антисоциальное поведение или противоправные действия, депрессивные реакции, попытки суицида.

– В условиях самоизоляции посттравматика имеет особенности. Они связаны с нарастанием ситуативной тревоги и постепенным накоплением внутренней напряженности – тягостным душевным дискомфортом. Поэтому ранее нейтральные стимулы могут приобрести негативную окраску. Информационный стресс усиливает ощущение неопределенной угрозы, которая приводит к неадекватной логической переработке фактов и неправильным выводам, – объясняет Игорь Миронов.

Вовремя отследить, предотвратить развитие расстройства и уменьшить его негативные последствия эксперт предлагает с помощью самодиагностики. Если вы обнаружили изменения в своем поведении или действиях близких, то стоит не оставаться один на один с проблемами. Лучше обратиться за помощью к специалисту: психологу или психотерапевту. По словам эксперта, в зоне риска нарушения адаптации к сложившейся ситуации находятся прежде всего те люди, которые не прислушиваются к себе и своим личностным особенностям, не знают сильные и слабые стороны личности. Под угрозой и те, у кого слабые биологические, психические и социальные ресурсы адаптации личности в условиях затяжной самоизоляции.

Выраженность реакции на негативную ситуацию можно снизить и с помощью переключения внимания, смены рода деятельности, активного отдыха.

По словам психолога, многое зависит от его морально-волевых и социально-психологических качеств личности, жизненного опыта, социальных установок и мотивации в работе. Важно и то, как человек воспринимает и интерпретирует самоизоляцию и свою будущую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU