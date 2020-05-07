В Перми на стройплощадке покончил с собой 40-летний мужчина

7 Май 2020 2020-05-07T18:26:49+03:00

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Ночью 7 мая в закрытом помещении стройплощадки по улице Промышленная, 63/1 нашли повешенным мужчину. На место ЧП приехали медики, полицейские и сотрудники следственного комитета.

- Мужчина около 40 лет найден повешенным, - сообщают в следственном комитете по Индустриальному району. - Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Личность погибшего устанавливается. Назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.

Трагедия

ИСТОЧНИК KP.RU