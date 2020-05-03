Контора ритуальных услуг в Прикамье использовала в рекламе образ Олега Табакова

3 Май 2020 2020-05-03T17:31:56+03:00

Надгробие с изображением известного актера, скончавшегося два года назад, опубликовали в соцсетях

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- Снижение стоимости на памятник из гранита: старая цена - 19 тысяч рублей, новая – 18. Можно в рассрочку, - такая реклама появилась в группе ритуальных услуг «Вознесение» из города Губахи.

А на фото – надгробие, где высечен портрет скончавшегося два года назад художественного руководителя МХТ им. А.П.Чехова Олега Павловича Табакова с реальным именем-фамилией и датами рождения и смерти.

- Спецпредложение действует до конца мая, заказ можно оформить дистанционно, - рекламирует потенциальным клиентам свои услуги фирма.

Обычно антимонопольщики усматривают в таких случаях признаки нарушения части 11 стати 5 «Закона о рекламе», в части запрета на использование изображения умершего лица без согласия его родственников.

Мы написали в контору ритуальных услуг «Вознесение», чтобы выяснить, насколько законно они использовали образ известного актера в рекламе своих услуг, но пока ответ еще не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU