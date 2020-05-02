В МЧС Прикамья предостерегли от лесных пожаров из-за аномальной жары

2 Май 2020 2020-05-02T06:52:51+03:00

Эпидемиологи также не советуют выходить в лес

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На Пермский край надвигается аномальная жара – уже 5 мая, во вторник, в южных и центральных районах края, в том числе и в Перми, температура воздуха может уверенно преодолеть 20-градусную отметку.

Уже с сегодняшнего дня, со 2 мая, начинается череда дней без осадков.

- Все это может привести к возникновению лесных пожаров, возгоранию торфа, - предупреждают в главном управлении МЧС по Пермскому краю. - Сейчас многие выехали на дачи, временно поменяв место самоизоляции. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя сжигать «самопалом» сухую прошлогоднюю траву, из-за чего обычно бывает много возгораний. Также не стоит курить и разводить костры в лесных массивов, без необходимости лучше их не посещать.

От посещения леса рекомендуют воздержаться и в Роспотребнадзоре.

- Из-за ранней весны в Прикамье уже активизировались клещи – раньше обычного, - напоминают в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU