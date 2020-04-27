«Смертельное граффити». В Прикамье на стенах домов пишут адреса, где можно купить наркотики

27 Апр 2020 2020-04-27T19:48:28+03:00

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На юге Пермского края, в Чайковском, на стенах многоэтажных домов вместо привычных граффити стали появляться необычные надписи. После жалоб горожан в прокуратуре провели проверку и выяснили, что письмена эти – не что иное, как ссылки на сайты, на которых предлагают всем желающим приобрести наркотики.

- Было выявлено размещение на фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданий города надписей со ссылками на каналы в мессенджерах и адреса интернет-сайтов, на которых имеется свободный доступ и возможность приобретения наркотических веществ, - сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуроры решили, что это недопустимо.

- По итогам проверки собственникам административных зданий и руководителю одной из управляющих компаний предписано противодействовать распространению информации о сбыте наркотических веществ, - объяснили в прокуратуре. - Надписи стерли.

ИСТОЧНИК KP.RU