2020-04-27T19:48:28+03:00
Общество

«Смертельное граффити». В Прикамье на стенах домов пишут адреса, где можно купить наркотики

Собственников зданий обязали оперативно закрашивать недопустимые надписи
Андрей МАТЛИН
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Тенденции настенного творчества.Тенденции настенного творчества.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На юге Пермского края, в Чайковском, на стенах многоэтажных домов вместо привычных граффити стали появляться необычные надписи. После жалоб горожан в прокуратуре провели проверку и выяснили, что письмена эти – не что иное, как ссылки на сайты, на которых предлагают всем желающим приобрести наркотики.

- Было выявлено размещение на фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданий города надписей со ссылками на каналы в мессенджерах и адреса интернет-сайтов, на которых имеется свободный доступ и возможность приобретения наркотических веществ, - сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуроры решили, что это недопустимо.

- По итогам проверки собственникам административных зданий и руководителю одной из управляющих компаний предписано противодействовать распространению информации о сбыте наркотических веществ, - объяснили в прокуратуре. - Надписи стерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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