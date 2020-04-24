Пермская школа вошла в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников

24 Апр 2020 2020-04-24T17:40:06+03:00

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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг «Лучших школ России». При его составлении использовалась информация о приемных кампаниях ведущих российских вузов.

В ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников вошла пермская школа № 146. Она находится на 55 месте среди всех школ страны. А это значит, что максимальное количество выпускников этой школы успешно поступают в сильнейшие университеты России.

- Выпускники пермской физико-математической школы - элита страны, - поздравила педколлектив и учеников школы начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. - Искренне рада за учителей школы. Признательна основателю и первому директору Корзнякову Александру Алексеевичу, а также его преемнику Айдарову Юрию Рафаэлевичу. Здоровья и новых побед!

ИСТОЧНИК KP.RU