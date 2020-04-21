14 пермяков, отдыхавших в Турции, доставят в Прикамье

21 Апр 2020 2020-04-21T18:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

14 туристов, отдыхавших в турецкой Анталье, доставят в Пермь. Из Турции они прилетели в Казань. Туда за ними отправлен автобус в сопровождении машин ДПС, Пермского территориального центра медицины катастроф и Управления Роспотребнадзора. Встретить пермяков в Казани отправились врач-эпидемиолог, два фельдшера и представитель Министерства территориальной безопасности Пермского края.

- Вся команда получила в дорогу средства индивидуальной защиты, - сообщили в оперативном штабе. - Для граждан, прибывших в Россию, сформированы продуктовые наборы, подготовлены теплые вещи.

После возвращения в Пермь будут проведены необходимые санитарно-эпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU