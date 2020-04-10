В Пермском крае выявили еще 4 новых случая коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T11:01:50+03:00

На самоизоляции сейчас находятся 2 207 человек. Фото: архив "КП"

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В Пермском крае за последние сутки выявили еще 4 случая заболевания коронавирусом. Еще о 9 зараженный стало известно вчера. Таким образом, на данный момент в Прикамье 45 подтвержденных случаев. Из них - 8 выздоровели, 3 погибли.

Больные изолированы в специальных боксированных палатах. Врачи устанавливают круг лиц, с которыми они общались. Известно, что все заболевшие "контактные". Из них три - это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133.

На самоизоляции сейчас находятся 2 207 человек. Этот те люди, которые общались с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU