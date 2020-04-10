В Пермском крае выявили еще 4 новых случая коронавируса
В Пермском крае за последние сутки выявили еще 4 случая заболевания коронавирусом. Еще о 9 зараженный стало известно вчера. Таким образом, на данный момент в Прикамье 45 подтвержденных случаев. Из них - 8 выздоровели, 3 погибли.
Больные изолированы в специальных боксированных палатах. Врачи устанавливают круг лиц, с которыми они общались. Известно, что все заболевшие "контактные". Из них три - это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133.
На самоизоляции сейчас находятся 2 207 человек. Этот те люди, которые общались с зараженными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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