Певец Игорь Николаев выложил фотографии из спецбольницы в Коммунарке

9 Апр 2020 2020-04-09T21:12:45+03:00

Он туда попал после контакта со Львом Лещенко

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Певец Игорь Николаев выложил на своей странице в Instagram фотографии из Коммунарки. Он провёл полторы недели в спецбольнице, где дважды сдал тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными, и 6 апреля его выписали.

Певец постепенно возвращается в нормальную жизнь. Фото: Instagram.

Как уже писала «Комсомолка», 26 марта 60-летнего Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке вслед за Львом Лещенко, с которым Николаев отмечал день рождения сестры Игоря Крутого.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерёг Игорь Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU