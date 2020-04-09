Певец Игорь Николаев выложил фотографии из спецбольницы в Коммунарке
Певец Игорь Николаев выложил на своей странице в Instagram фотографии из Коммунарки. Он провёл полторы недели в спецбольнице, где дважды сдал тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными, и 6 апреля его выписали.
Певец постепенно возвращается в нормальную жизнь. Фото: Instagram.
Как уже писала «Комсомолка», 26 марта 60-летнего Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке вслед за Львом Лещенко, с которым Николаев отмечал день рождения сестры Игоря Крутого.
- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерёг Игорь Николаев.
ИСТОЧНИК KP.RU