Спасет ли от коронавируса блокатор вирусов, как у Пескова?

9 Апр 2020 2020-04-09T20:42:27+03:00

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На этой неделе пользователи соцсетей обратили внимание: Дмитрий Песков пришел на телеконференцию президента с главами регионов с необычным бейджиком на груди. Он объяснил журналистам, что блокатор вирусов он купил в аптеке, но не уверен, работает ли он.

- Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке купил, - признался Песков. - Каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что некоторые эксперты говорят, что это может быть вредно.

Действительно, спикера Кремля предупредили о возможных побочных эффектах - спутанности сознания и свистящем дыхании.

«Комсомольская правда» попыталась разобраться, действительно ли подобные аксессуары, которые можно купить в аптеке от 910 рублей до 1750 рублей, могут являться панацеей от серьезного заболевания. В подобных блокаторах используются соединения хлора. Как объясняют специалисты, они могут иметь обеззараживающий эффект, но при этом вещество весьма летучее. Поэтому вряд ли может создать вокруг человека непроницаемую защитную «ауру».

ИСТОЧНИК KP.RU