«Он был как лучик солнышка». В подсобке театра в Пермском крае обнаружили тело молодого актера
В среду, 8 апреля, в здании Чайковского театра драмы и комедии обнаружили тело 37 - летнего актера.
- Тело мужчины обнаружили сотрудники театра в подсобном помещении, где он временно жил, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отрабатываются все версии гибели, в том числе и самоубийство.
В одной из групп в социальных сетях опубликовали пост о произошедшей трагедии. Все, кто знал молодого актера, скорбят о случившемся и отзываются о нем, как о хорошем человеке и талантливом актере.
«Вечная память....любимый актер».
«Талантливый актер, невосполнимая утрата для родных и близких, а также всех жителей нашего города».
«Очень жаль. Даже не верится».
«Он как лучик солнышка был, пусть покоится с миром».
Некоторые жители города сообщают, что мужчина сам ушел из жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU