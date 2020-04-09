«Он был как лучик солнышка». В подсобке театра в Пермском крае обнаружили тело молодого актера

9 Апр 2020 2020-04-09T18:55:39+03:00

Некоторые жители города сообщают, что мужчина сам ушел из жизни

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В среду, 8 апреля, в здании Чайковского театра драмы и комедии обнаружили тело 37 - летнего актера.

- Тело мужчины обнаружили сотрудники театра в подсобном помещении, где он временно жил, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отрабатываются все версии гибели, в том числе и самоубийство.

В одной из групп в социальных сетях опубликовали пост о произошедшей трагедии. Все, кто знал молодого актера, скорбят о случившемся и отзываются о нем, как о хорошем человеке и талантливом актере.

«Вечная память....любимый актер».

«Талантливый актер, невосполнимая утрата для родных и близких, а также всех жителей нашего города».

«Очень жаль. Даже не верится».

«Он как лучик солнышка был, пусть покоится с миром».

Некоторые жители города сообщают, что мужчина сам ушел из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU