Власти Прикамья пытаются договориться с торговыми сетями о снижении цен до закупочных
В краевом правительстве сообщили, что пытаются договориться с торговыми сетями, чтобы те продавали основные продукты питания без торговой наценки – по тем ценам, по которым им поставляют их поставщики.
- С торговой сетью «Магнит» договорились о том, что такие продукты, как рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары будут продаваться по закупочным ценам.
В сети магазинов X5 Retail Group пообещали обнулись торговую наценку на говяжью тушенку, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, подсолнечное масло, молоко, хлеб и другие товары.
ИСТОЧНИК KP.RU