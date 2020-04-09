2020-04-09T17:33:42+03:00
Общество

Власти Прикамья пытаются договориться с торговыми сетями о снижении цен до закупочных

Речь идет об основных продуктах питания
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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В краевом правительстве сообщили, что пытаются договориться с торговыми сетями, чтобы те продавали основные продукты питания без торговой наценки – по тем ценам, по которым им поставляют их поставщики.

- С торговой сетью «Магнит» договорились о том, что такие продукты, как рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары будут продаваться по закупочным ценам.

В сети магазинов X5 Retail Group пообещали обнулись торговую наценку на говяжью тушенку, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, подсолнечное масло, молоко, хлеб и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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