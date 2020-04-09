2020-04-09T17:23:05+03:00
Общество

В аэропорту Перми рассказали, как падал поток авиапассажиров

Он мог стать рекордным
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Даже несмотря на отмены авиарейсов из-за коронавируса, Международный аэропорт «Пермь» поставил рекорд - за первые три месяца успели слетать на 1 процент авиапассажиров больше – 327 тысяч человек.

Можно себе представить, сколько было бы авиаперелетов из Перми, не случить ограничений.

- Рост пассажиропотока в первом квартале года на 4,3 процента был на внутренних направлениях - на Москву, Санкт-Петербург и Сочи, - отметили в аэропорту «Большое Савино». - Снижение международного трафика на 18 процентов объяснятся отменой с конца февраля авиарейсов в Китай. Со второй половины марта прекратились полеты во все зарубежные государства, за исключением рейсов для вывоза туристов из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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