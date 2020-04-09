В аэропорту Перми рассказали, как падал поток авиапассажиров
Даже несмотря на отмены авиарейсов из-за коронавируса, Международный аэропорт «Пермь» поставил рекорд - за первые три месяца успели слетать на 1 процент авиапассажиров больше – 327 тысяч человек.
Можно себе представить, сколько было бы авиаперелетов из Перми, не случить ограничений.
- Рост пассажиропотока в первом квартале года на 4,3 процента был на внутренних направлениях - на Москву, Санкт-Петербург и Сочи, - отметили в аэропорту «Большое Савино». - Снижение международного трафика на 18 процентов объяснятся отменой с конца февраля авиарейсов в Китай. Со второй половины марта прекратились полеты во все зарубежные государства, за исключением рейсов для вывоза туристов из-за рубежа.
ИСТОЧНИК KP.RU