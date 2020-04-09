В поселке Юго-Камский из-за коронавируса закрыли больницу

9 Апр 2020 2020-04-09T15:19:53+03:00

У пациентки и сотрудника медучреждения подозрение на COVID-19

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В поселке Юго-Камский экстренно закрылась ГБУЗ ПК «Пермская районная больница». Прием и выписка пациентов в трех отделениях прекращены, полностью закрыт пищеблок больницы.

У пациентки и сотрудника, контактного с персоналом из Краевой инфекционной больницы, появились симптомы вируса. Все сотрудников проверили на наличие коронавирусной инфекции. Предварительные результаты отрицательные

-В настоящее время мы ждем окончательного результата исследований из Москвы.Своевременно проведено обследование на наличие коронавирусной инфекции всех сотрудников больницы и тех пациентов, которые в течение последних 2 недель были выписаны из отделений, закрытых для приема и выписки пациентов. Предварительные результаты обследования контактных лиц – отрицательные. Проведена полная дезинфекционная обработка, - сообщили в Минздраве.

В больницу организована поставка горячего питания.

ИСТОЧНИК KP.RU