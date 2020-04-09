Выезд на дачу в Перми во время самоизоляции 2020: без каких документов не разрешат уехать за город
В Пермском крае введен режим полной самоизоляции. Жителям не рекомендуется лишний раз выходить из дома. Однако с 8 апреля изолироваться можно и на даче. Глава региона разрешил выезд за город с целью самоизоляции.
Выезд на дачу в Перми во время самоизоляции 2020: какие документы брать и как избежать штрафа.
Выехать можно будет на личном автомобиле. У выезжающих будут проверять наличие документов.
Так, чтобы выехать на дачу нужно будет взять с собой документы на право управления транспортным средством, документы на право пользования земельным участком или его аренды.
Имея при себе все необходимые документы, можно избежать штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU