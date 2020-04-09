Выезд на дачу в Перми во время самоизоляции 2020: без каких документов не разрешат уехать за город

9 Апр 2020 2020-04-09T15:04:51+03:00

Выехать можно будет на личном автомобиле Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае введен режим полной самоизоляции. Жителям не рекомендуется лишний раз выходить из дома. Однако с 8 апреля изолироваться можно и на даче. Глава региона разрешил выезд за город с целью самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/772056" frameborder="0"></iframe> Выезд на дачу в Перми во время самоизоляции 2020: какие документы брать и как избежать штрафа.

Выехать можно будет на личном автомобиле. У выезжающих будут проверять наличие документов.

Так, чтобы выехать на дачу нужно будет взять с собой документы на право управления транспортным средством, документы на право пользования земельным участком или его аренды.

Имея при себе все необходимые документы, можно избежать штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU