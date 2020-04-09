2020-04-09T14:11:46+03:00
Общество

В Пермском крае откроется четвертая лаборатория для анализов на коронавирус

Она сможет делать 150 тестов в день
Лилия Абибулаева
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На этой неделе в пермские лаборатории поступили 2800 дополнительных тестовНа этой неделе в пермские лаборатории поступили 2800 дополнительных тестовФото: архив "КП"
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В Прикамье появится еще одна лаборатория для тестов на коронавирус. Она откроется на базе пермской краевой станции переливания крови и сможет делать более тысячи тестов в неделю и 150 в день.

- Объем тестирования вырос, в сутки лаборатории Прикамья выполняют более 600 тестов. Нужно вывести этот показатель на 1300 исследований в сутки. Возможности для этого есть – Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Это упрощает работу лаборантов, - отметил Дмитрий Махонин.

На этой неделе в пермские лаборатории поступили 2800 дополнительных тестов. В ближайшее время должны поставить еще 10 тысяч таких тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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