Дмитрий Махонин занял первое место среди глав регионов в рейтинге по борьбе с коронавирусом
Врио губернатора Пермского края возглавил рейтинг глав регионов по борьбе с коронавирусом. Список оставляли эксперты Центра политической конъюнктуры.
По мнению экспертов, глава Прикамья принимает лучшие решения среди руководителей регионов. Специалисты оценили решения Дмитрия Махонина по поддержке отдельных сфер бизнеса. Также в Пермском крае предусмотрены льготы на имущество, льготы по налогам на доход, перенесены уплаты авансовых платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года налога на имущество организаций и транспортного налога до 1 ноября 2020 года.
Эксперты отметили, что после выступления президента Дмитрий Махонин сообщил, что краевой бюджет окажет помощь людям, у которых сократилась зарплата из-за коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU