Дмитрий Махонин занял первое место среди глав регионов в рейтинге по борьбе с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T13:46:33+03:00

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Врио губернатора Пермского края возглавил рейтинг глав регионов по борьбе с коронавирусом. Список оставляли эксперты Центра политической конъюнктуры.

По мнению экспертов, глава Прикамья принимает лучшие решения среди руководителей регионов. Специалисты оценили решения Дмитрия Махонина по поддержке отдельных сфер бизнеса. Также в Пермском крае предусмотрены льготы на имущество, льготы по налогам на доход, перенесены уплаты авансовых платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года налога на имущество организаций и транспортного налога до 1 ноября 2020 года.

Эксперты отметили, что после выступления президента Дмитрий Махонин сообщил, что краевой бюджет окажет помощь людям, у которых сократилась зарплата из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU