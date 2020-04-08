2020-04-08T13:27:21+03:00
Общество

Из-за ремонта на два месяца ограничат движение по улице Краснополянская в Перми

Подрядчик будет строить ливневую канализацию
Лилия Абибулаева
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Работы будут длится два года, но основные работы будут проводится в 2020 году.Работы будут длится два года, но основные работы будут проводится в 2020 году.Фото: Василий Вахрин
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В Перми с 10 апреля по 1 июня будет вестись ремонт на улице Краснополянская. Подрядчик начнет строительство ливневой канализации.

Во время ремонта движение на улице будет ограничено и будет осуществляться по одной полосе. С 10 апреля по 1 июня для строительства ливневой канализации будет поэтапно закрываться движение на прилегающих улицах Полазненской, Нейвинской и Бригадирской.

С 1 июня по 20 сентября работы продолжатся непосредственно на участке улице Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской, движение здесь будут закрывать поэтапно.

Работы будут длится два года, но основные работы будут проводится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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