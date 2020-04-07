Политологи: Если Америке – Луну, то России - Антарктиду

7 Апр 2020 2020-04-07T18:54:46+03:00

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6 апреля 2020 года Президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. По информации kp.ru, идея Белого дома уже вызвал резкую реакцию России.

- Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, - приводит издание слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Прокомментировал указ американского президента и российский политолог Михаил Фрибен.

- Любое международное право - лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры - осуждать его за это глупо, - рассказал «КП» Михаил Фрибен. - Все же экспансия в космос - вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, а следует понять, как реагировать России уже сегодня. Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть.

ИСТОЧНИК KP.RU