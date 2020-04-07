Россию на мировом чемпионате WorldSkills в 2021 году представит 19-летняя пермячка

7 Апр 2020 2020-04-07T14:19:36+03:00

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Настя работает оператором станков с программным управлением в ПАО «Протон-ПМ». В следующем году юная пермячка будет представлять Россию на мировом первенстве WorldSkills.

Перед этим ей пришлось пройти жесткий многоэтапный отбор. Последний этап проходил в конце марта в Москве. В академии DMG MORI конкурсанты разрабатывали программы по тем чертежам, которые им предлагались, а затем изготавливали детали. Экспертная комиссия, в которую входили участники международных чемпионатов, оценивали результаты их работы.

В итоге определилась тройка победителей, в числе которых и наша Анастасия Башкирцева.

- В течение двух недель по восемь часов каждый день мы выполняли задания, - рассказывает Анастасия. – Было нелегко, но я справилась. Теперь продолжу подготовку в Центре дуального образования предприятия, помогать мне будут мои наставники. Анастасия Башкирцева уже стала победительницей регионального чемпионата «Молодые профессионалы Пермского края», отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса» и национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Она работает в Центре дуального образования ПАО «Протон-ПМ».

В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Прикамье оснастят современным оборудованием не менее 50 мастерских, в половине техникумов и колледжей будет внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU