В Пермском крае перенесли весенний призыв

7 Апр 2020 2020-04-07T11:07:05+03:00

Также переносится на 20 мая и ориентировочная дата отправки новобранцев в войска Фото: Александр ГЛУЗ

Начало призывной кампании сдвигается в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе

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В Пермском крае в связи с угрозой распространения коронавируса приняли решение перенести весенний призыв. Дату призыва назначили на 13 апреля.

Призывные комиссии начнут работу после решения штаба Центрального военного округа и будут проводить медицинские осмотры и профотбор призывников, соблюдая все меры безопасности, используя средства индивидуальной защиты. Также переносятся и сроки отправки новобранцев в войска.

Также переносится на 20 мая и ориентировочная дата отправки новобранцев в войска.

Перед отправкой к месту службы по разнарядке новобранцы прибывают в Пермский краевой сборный пункт. Здесь их обеспечивают форменной одеждой, оформляют персональные электронные карты, а также банковские

ИСТОЧНИК KP.RU