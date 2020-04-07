В Пермском крае перенесли весенний призыв
В Пермском крае в связи с угрозой распространения коронавируса приняли решение перенести весенний призыв. Дату призыва назначили на 13 апреля.
Призывные комиссии начнут работу после решения штаба Центрального военного округа и будут проводить медицинские осмотры и профотбор призывников, соблюдая все меры безопасности, используя средства индивидуальной защиты. Также переносятся и сроки отправки новобранцев в войска.
Также переносится на 20 мая и ориентировочная дата отправки новобранцев в войска.
Перед отправкой к месту службы по разнарядке новобранцы прибывают в Пермский краевой сборный пункт. Здесь их обеспечивают форменной одеждой, оформляют персональные электронные карты, а также банковские
ИСТОЧНИК KP.RU