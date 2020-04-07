2020-04-07T10:15:06+03:00
Общество

Генштаб рассказал, что будет с военным призывом в России

Журналисты kp.ru узнали, правда ли, что военкоматы работают удаленно
Лилия Абибулаева
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В в ведомстве отметили, что отправлять по воинским частям начнут не раньше 20 маяВ в ведомстве отметили, что отправлять по воинским частям начнут не раньше 20 маяФото: Александр ГЛУЗ
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Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу всех ведомств страны, в том числе и военные комиссариаты. Однако, по сообщению корреспондентов «Комсомольской правды», сотрудники работают, но дистанционно.

В Генштабе уточнили, что собирать информацию о призывнике можно и удаленно, по телефону или электронной почте.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты заранее обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

А также в ведомстве отметили, что отправлять по воинским частям начнут не раньше 20 мая. И даже отправившиеся в войска в мае-июне новобранцы перед тем, как попадут в свои части, пройдут 14-дневный карантин

ИСТОЧНИК KP.RU

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