Генштаб рассказал, что будет с военным призывом в России

7 Апр 2020 2020-04-07T10:15:06+03:00

В в ведомстве отметили, что отправлять по воинским частям начнут не раньше 20 мая Фото: Александр ГЛУЗ

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу всех ведомств страны, в том числе и военные комиссариаты. Однако, по сообщению корреспондентов «Комсомольской правды», сотрудники работают, но дистанционно.

В Генштабе уточнили, что собирать информацию о призывнике можно и удаленно, по телефону или электронной почте.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты заранее обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

А также в ведомстве отметили, что отправлять по воинским частям начнут не раньше 20 мая. И даже отправившиеся в войска в мае-июне новобранцы перед тем, как попадут в свои части, пройдут 14-дневный карантин

ИСТОЧНИК KP.RU