Надежду Бабкину отправили в больницу с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T09:28:18+03:00

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Народная артистка была госпитализирована в больницу с пневмонией буквально на днях. Журналист kp.ru пишут, что по предварительным данным 70-летней Надежды Бабкиной диагностирована пневмония, но анализы на коронавирус были взяты.

Родственники и знакомые певицы не общаются с прессой, а сама артистка выходила на связь два дня назад. Она записала видео в Instagram, в котором поинтересовалась у подписчиков, чем они занимаются на самоизоляции.

Известно, что 19 марта певица отмечала юбилей в ресторане. Поздравить казачку пришло много народу, несмотря на запрет мероприятий больше 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU