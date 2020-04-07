Надежду Бабкину отправили в больницу с подозрением на коронавирус
Народная артистка была госпитализирована в больницу с пневмонией буквально на днях. Журналист kp.ru пишут, что по предварительным данным 70-летней Надежды Бабкиной диагностирована пневмония, но анализы на коронавирус были взяты.
Родственники и знакомые певицы не общаются с прессой, а сама артистка выходила на связь два дня назад. Она записала видео в Instagram, в котором поинтересовалась у подписчиков, чем они занимаются на самоизоляции.
Известно, что 19 марта певица отмечала юбилей в ресторане. Поздравить казачку пришло много народу, несмотря на запрет мероприятий больше 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU