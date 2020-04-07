В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
Специалисты выявили нарушения пожарной безопасности
Судебные приставы опечатали двери хостелаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае за нарушение пожарной безопасности закрыли хостел. В одной из мини-гостиниц Чернушки сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.
В хостеле «Атмосфера» помещения не были защищены автоматической установкой противопожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Выявленный нарушения были опасны для жизни и здоровья граждан. Судебные приставы опечатали двери хостела. Они будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.
ИСТОЧНИК KP.RU