В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел

7 Апр 2020 2020-04-07T08:09:26+03:00

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В Пермском крае за нарушение пожарной безопасности закрыли хостел. В одной из мини-гостиниц Чернушки сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.

В хостеле «Атмосфера» помещения не были защищены автоматической установкой противопожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Выявленный нарушения были опасны для жизни и здоровья граждан. Судебные приставы опечатали двери хостела. Они будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU