2020-04-07T07:57:26+03:00
Происшествия

«Машину смяло от удара». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП

Водитель на справился с управлением
Лилия Абибулаева
Поделиться:
По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюПо факту ДТП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что вечером в понедельник, 6 апреля, на трассе в Частинском районе водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, врезался в опору электропередач и вылетел в кювет.

От удара машину сильно помяло, а 51-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Его пассажира с многочисленными травмами головы и тела отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Работы пермских школьников будут выставлены в Третьяковской галерее
В Пермском крае перенесли весенний призыв
В Пермском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Генштаб рассказал, что будет с военным призывом в России
В Перми женщину оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе
Режим самоизоляции в Перми: Как скрасить жизнь пожилым родственникам
Надежду Бабкину отправили в больницу с подозрением на коронавирус
В Прикамье прекратили дело об убийстве двоих детей собственной матерью
В Прикамье на домашней изоляции находятся 4695 человек
В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
«Машину смяло от удара». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП
Жители Пермского края смогут заплатить за вывоз мусора в течение года
В Перми жилые дома, школы и леса обработают от грызунов
Краевая прокуратура проверит сообщение об увольнении сотрудников салона оптики
Крупнейшие УК и ТСЖ-должники за тепло вошли в антирейтинг судебных приставов
Отец 15 минут пытался вернуть к жизни двухлетнего сына, подавившегося курагой
Мошенники в Пермском крае: кого надо опасаться в период самоизоляции
Коронавирус в Перми: что будет с путевками в детские лагеря
Режим самоизоляции в Перми: Почему не рекомендуют посещать гипермаркеты
В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса
«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры