«Машину смяло от удара». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП

7 Апр 2020 2020-04-07T07:57:26+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что вечером в понедельник, 6 апреля, на трассе в Частинском районе водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, врезался в опору электропередач и вылетел в кювет.

От удара машину сильно помяло, а 51-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Его пассажира с многочисленными травмами головы и тела отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU