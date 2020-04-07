«Машину смяло от удара». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП
Водитель на справился с управлением
По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что вечером в понедельник, 6 апреля, на трассе в Частинском районе водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, врезался в опору электропередач и вылетел в кювет.
От удара машину сильно помяло, а 51-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Его пассажира с многочисленными травмами головы и тела отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU