Жители Пермского края смогут заплатить за вывоз мусора в течение года

7 Апр 2020 2020-04-07T07:12:44+03:00

Недобросовестные предприниматели должны будут оплатить услугу за весь период с 2019 с пени. Фото: Правительство Прикамья

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Дмитрий Махонин поручил ввести для жителей Пермского края рассрочку при оплате вывоза мусора сроком на год.

Предприниматели, у которых заключены договоры на вывоз ТКО, освобождаются от платежей на время режима самоизоляции в апреле. Такой поддержкой могут воспользоваться около 14 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Недобросовестные предприниматели должны будут оплатить услугу за весь период с 2019 с пени.

Для того, чтобы оформить рассрочку, необходимо написать заявление в свободной форме и отправить его в адрес регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго», по электронной почте info@te.permkrai.ru, либо в любое удобное отделение ОАО «КРЦ-Прикамье».

ИСТОЧНИК KP.RU