2020-04-07T06:38:54+03:00
Общество

В Перми жилые дома, школы и леса обработают от грызунов

Также дератизация пройдет в учреждениях культуры, здравоохранения, рынках, магазинах, парках, скверах
Лилия Абибулаева
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За отказ от дератизации УК и ТСЖ должны будут заплатить штраф от 300 до 350 тысяч Фото: администрации городаЗа отказ от дератизации УК и ТСЖ должны будут заплатить штраф от 300 до 350 тысяч Фото: администрации города
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В Перми пройдет сплошная дератизация. С 20 апреля по 20 мая все учреждения города обработают от грызунов. В этот период специалисты обработают все жилые дома, нежилые здания, школы, детские сады, учреждения культуры, больницы, парки, скверы, полигон ТКО, центральные тепловые пункты, теплотрассы, городские леса.

За отказ от дератизации УК и ТСЖ должны будут заплатить штраф от 300 до 350 тысяч рублей. Компании должны заключить договор на обработку помещений от грызунов, а также обеспечить своевременный вывоз мусора.

В районных администрациях начали работать «горячие линии», куда жители могут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.

Телефоны «горячих линий»:

Дзержинский район – 246-58-87, 246-61-37;

Индустриальный район – 227-94-14;

Кировский район – 205-62-18, 205-62-20;

Ленинский район – 212-33-74, 212-34-60;

Мотовилихинский район – 260-37-77;

Орджоникидзевский район – 263-46-80;

Свердловский район– 244-40-13;

Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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