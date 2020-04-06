2020-04-06T19:49:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Крупнейшие УК и ТСЖ-должники за тепло вошли в антирейтинг судебных приставов

УФССП опубликовало список таких управляющих компаний и ТСЖ
Ксения ОГАРЕВА
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..Фото: архив "КП"
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Самая большая задолженность по производствам, находящимся на исполнении Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, зафиксирована перед предприятиями Группы «Т Плюс» — общая сумма долга превышает 3 миллиарда рублей.

- С начала года на исполнении у судебных приставов Прикамья находится 114 исполнительных производств данной категории, должниками по которым являются управляющие компании, - сообщается на сайте УФССП. - Общая сумма задолженности УК превышает 80 миллионов рублей. Лидером по размеру долга является ООО «Профи-дом», в отношении которого возбуждено 18 исполнительных производств на сумму более 20 миллионов рублей. На миллион меньше задолжало ООО «УК Мастер комфорта», являющееся должником в рамках 71 исполнительного производства. Крайнее в данном списке – ООО «УК Моторостроитель» с долгом в размере более 9,5 млн рублей.

Среди ТСЖ самую крупную задолженность имеет ТСЖ «Авиагородок». В отношении данной организации возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму более 16,5 млн рублей. Второе место в списке злостных должников занимает ТСЖ «Бульвар Гагарина, 36», общая сумма задолженности которого более 14 млн рублей. Третью позицию «антирейтинга» заняло ТСЖ «Коспашская, 12 и Вильямса, 67», имеющее долги в размере более 8 млн рублей. Всего по ситуации на 1 марта в исполнении УФССП по Пермскому краю находится 483 производства против УК и ТСЖ.

- Для борьбы с организациями-должниками Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» применяет весь спектр предусмотренных законом мер: обращение в суды для наложения ареста на имущество должников, на привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности, - сообщили в компании. - Руководители наиболее злостных УК-неплательщиков привлекаются правоохранительными органами к уголовной ответственности за мошеннические действия.

В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы за хищение денежных средств, подлежащих перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года.

- В период карантина своевременная оплата коммунальных ресурсов и погашение уже имеющихся долгов — это вклад клиентов в поддержку систем жизнеобеспечения региона. Энергетики «Т Плюс» продолжают выполнять свою работу в режиме повышенной ответственности и ожидают от жителей Прикамья ответных шагов, - подчеркнул директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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