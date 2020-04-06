Отец 15 минут пытался вернуть к жизни двухлетнего сына, подавившегося курагой

6 Апр 2020 2020-04-06T19:36:28+03:00

Пока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка

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Утром 4 апреля в подмосковном поселке Лесной Городок, Одинцовского района произошла трагедия. Семья Петровых* завтракала на кухне. Светлана* кормила своего 2-летнего сына, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец тут же позвонил в скорую, сказал, что его сын подавился кусочком кураги и теперь задыхается. На место происшествия экстренно отправили карету скорой помощи.

Как пишет портал KP.RU, пока бригада медиков ехала, врач службы спасения по телефону подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка. Мужчина 15 минут выполнял все указания врача, изо всех сил стараясь вернуть сына к жизни. Машина скорой залетела во двор дома. Врачи бегом поднялись в нужную квартиру и сменили отца, продолжив реанимацию ребенка. Но спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Как пояснили врачи, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным. Следственный Комитет по Одинцово проводит проверку по факту смерти 2-летнего ребенка. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства случившего.

*- имена изменены, прим ред.

ИСТОЧНИК KP.RU