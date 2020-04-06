2020-04-06T14:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Пермякам разрешили ездить на дачи

Но только на своих машинах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пермском крае начинается дачный сезон, но местные жители не могли попасть на свои участки из-за режима всеобщей самоизоляции. Поездки на дачу приравнивались к выходу из дома без уважительной причины, что грозило штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

- Дача - это место, где вы проводите свой досуг, место для отдыха, - рассказал во время брифинга, проходившего 1 апреля, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок. - Поэтому поездка на дачу будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции. Если вы хотите, можете отправиться на дачу сегодня, но находиться там нужно будет до прекращения режима самоизоляции. Когда он закончится, пока неизвестно.

Вечером 6 апреля региональный оперштаб разрешиk пермякам поездки на дачи, но на njkmrj как смену места самоизоляции с 00.00 часов среды, 8 апреля. Пока разрешено выезжать только на личном автотранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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